موسى: إذا فعلت هذا الشيء فأنت إرهابي

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طالب الإعلامي أحمد موسى، السائحين بعدم السفر إلى تركيا قائلاً: "تركيا بتستغل أموال السياحة في دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة ".

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد: "الدولار الذي تنفقه على فنجان قهوة على كافيه في تركيا يعود لك في شكل عمليات إرهابية ورصاص".

 وتابع الإعلامي قائلاً: "إن كل سائح يسافر لتركيا يشارك في دعم الإرهاب، هتروح سياحة في تركيا يبقي كدا أنت إرهابي".

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