الإحصاء: انخفاض معدل التضخم بنسبة 1%

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كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن الرقــم القياسي العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (307.8) نقطة لشهر يونيو 2019 مسجـلًا انخفاضًا قدره ( - 1.0%) عن شهر مـايــو 2019.

ترجــع أسباب هذا الانخفاض بحسب التقرير إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة ( - 10.0%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (- 1.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (- 0.6%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (1.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.4%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%).

وسجل معدل التضـخم السنوي (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهـــرى (شهـــر يونيو 2019 مقــارنة بشهــر مايو 2019):

1- سجـل قســم الطعـــــام والمشـروبــات إنخفاضًا قــدره ( - 2.3%) ليســاهم بمقدار ( - 1.28) فـــى معــــدل التـــــغير الشهـــرى وتأتى التغــيرات نتيجــة للآتــى:

انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة ( - 10.0%) لتساهم بمقـدار ( - 1.40) في معــدل التغير الشهرى بسبـب أنخفـاض أسعـــار مجموعة الخيار بنسبة ( - 28.9%)، وأسعــار مجموعــة فلفل رومى / البلدى بنسبة ( - 12.4%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.2%) لتساهم بمقدار (-0.16) في معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة (-3.4%).

انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%) لتساهم بمقدار (-0.04) فـــى معــــدل التـــــغير الشهـــرى بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%) لتساهم بمقدار (0.40) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الليمون بنسبة (50.8%)، الموز بنسبة (10.5%).

ارتفاع أسعار مجموعــة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (1.9%) لتساهم بمقدار (0.05) في معدل التغـير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (2.3%).

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%) لتساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار الأرز

بنسبة (0.1%)، وأسعار مجموعة المكرونة بنسبة (0.1%).

ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%) لتساهم بمقدار (0.01) فـــى معــــدل التـــــغير الشهـــرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة (0.2%).

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (0.6%) ليساهم بمقدار (0.02)

في معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.2%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (0.1%).

3- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره (0.2%) ليساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيــادات الخارجيـــة بنسبة (0.5%)، مجموعه خدمات المستشــفيات بنسبة (0.2%).

4- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (7.5%) ليساهـــم بمقدار (0.17) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.2%) ، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.0%) ،ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.4%).

5- سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعًا قدره (0.9%) ليساهم بمقدار (0.04) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%).

6- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاهًا قدره (0.7%) ليساهم بمقدار (0.02) في معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.7%).

ثانيًاًً: التغير السنوي (شهر يونيو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2018):

1- سجل قسم الطعام والمشروبات إرتفاعًا قدره (9.7%) ليساهم بمقدار (5.33) في معدل التغير السنوى وتأتى التغيرات نتيجة للآتي:

· ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (17.6%) لتساهم بمقدار (2.29) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (14.7%)، البصل بنسبة (32.5%)، البطاطس بنسبة (27.4%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.3%) لتساهم بمقدار (0.76) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة (10.4%)، ومجموعة المكرونة بنسبة (9.0%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.9%) لتساهم بمقدار (0.27) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار محموعة اللبن الحليب كامل الدســم بنسـبة (7.3%)، مجموعة الجـبن بنسبة (4.4%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (39.9%) لتساهم بمقدار (1.27) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (57.1%)، مجموعة الموز بنسبة (52.2%).

· ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.8%) لتساهم بمقدار (0.26) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعــة الــدواجن بنسبة (5.9%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (12.4%) لتساهـم بمقدار (0.34) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (14.1%) ، مجموعة السمك المملح والمدخن بنسبة (6.1%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.4%) لتساهم بمقدار (0.05) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (2.5%)، ومجموعة زيت الزيتون بنسبة (14.1%).

·ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (4.2%) لتساهـم بمقدار (0.07) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعــة المربــى بنسـبة (7.8%) ومجموعة منتجــات الحلويـات بنسبة (6.0%).

· ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.4%) لتساهم بمقدار (0.01) فــى معـــدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة البن بنسبة (1.8%)، مجموعة الشاى بنسبة (1.3%).

· ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.0%) لتساهم بمقدار (0.01) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصلصات بنسبة (11.0%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (9.3%) ليساهم بمقدار (0.43) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (9.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (8.1%) ليساهم بمقدار (0.34) في معــدل التغير السنوي بسبب ارتفــاع أسعـار مجمـوعة الملابس الجاهزة بنسبة (8.1%)، مجمـوعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (12.0%)، مجمـوعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (10.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (7.7%) ومجموعة إصلاح الاحذية بنسبة (9.0%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعًا قدره (6.7%) ليساهم بمقدار (0.71) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (18.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.8%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعًا قدره (3.6%) ليساهم بمقدار (0.11) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد بنسبة (6.4%)، مجموعة المفروشــات المنزليــة بنسبـة (5.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.1%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (4.7%) ،مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (5.5%) ، ومجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.2%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية إرتفاعًا قدره (5.5%) ليساهم بمقدار (0.26) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (5.6%)، مجموعـــة خدمات مرضـــــى العيــــــادات الخارجيــــة بنسبة (6.5%)، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.7%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعًا قدره (1.4%) ليساهم بمقدار (0.06) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (2.1%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.9%).

8- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعًا قدره (16.9%) ليساهم بمقدار (0.36) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنســبة (11.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (9.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (23.0%).

9- سجل قسم التعليم إرتفاعًا قدره (15.1%) ليساهم بمـقــدار (0.55) في معدل التــغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسى بنسبة (15.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (13.5%)، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالى بنسبة (16.6%).

10- سجل قسم المطاعم والفنادق إرتفاعًا قدره (12.2%) ليساهـــم بمقدار (0.54) في معدل التغير السنوى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (5.7%).

11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعًا قدره (9.2%) ليسـاهم بمقدار (0.21) في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (7.7%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (36.6%).


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