» مانويل جوزيه: الأهلي تفاوض معي لقيادة الفريق

أحمد عادل شعبان
كشف مانويل جوزيه - المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي - عن دخول إدارة الأحمر في مفاوضات معه قبل عام لتولي قيادة الفريق.
وقال "جوزيه" في حوار صحفي: "إذا سألتني عن أسباب عدم وجود دوري لي فالقلعة الحمراء فهذا السؤال يجب أن يوجه للإدارة وليس لي".
وأضاف: "قبل عام تواصلوا معي لكن العرض المادي الذي قدموه كان هزيلا جدًا" حسب "سوبر كورة".
وتابع: "علاقتي بالخطيب احترافية .. لكن العرض الذي قدمه لي كان أشبه بـ"التطفيش" فالراتب الذي طرحوه لم يكن يكفي المساعدين فقط.
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