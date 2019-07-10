  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:52 ص
بحث متقدم
تصادم طائرتين ومصرع ثلاثة أشخاص

تصادم مقاتلتين قطريتين ونجاة الطيارين

السيسي

رجل أعمال شهير يرد عن الرئيس بهذه المفاجأة

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

أسما شريف منير

معجب نصح شريف منير بـ"الحجاب" لابنته.. ففاجأه برد صادم

فلوكس

أول رد من أحمد فلوكس عن أنباء تطليقه لـ"هنا شيحة"

السنغال

منتخب السنغال يضم لاعب مصري لقائمته .. من هو؟

رانيا يوسف

هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

أحمد المحمدي

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

حريق كنيسة الأنبا بولا

كشف حقيقة وجود "وفيات" بحريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

جريس

«جريس» في حوار لـ«المصريون»: سنقاتل للفوز بـ«الكان»..وحلم «صلاح» انتهى

مانويل جوزيه: الأهلي تفاوض معي لقيادة الفريق

الرياضة

مانويل جوزيه
مانويل جوزيه

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"جوزية": لم أرشح هذا المدرب لقيادة الأهلي

#

شلبي: اتصلت بجوزيه وأخبرني هذه المفاجآت عن عودته للأهلي

#

نجم دفاع الأهلي: يجب إعادة مانويل جوزيه لتدريب الفريق

#

«جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به

جوزيه

كشف مانويل جوزيه - المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي - عن دخول إدارة الأحمر في مفاوضات معه قبل عام لتولي قيادة الفريق.

وقال "جوزيه" في حوار صحفي: "إذا سألتني عن أسباب عدم وجود دوري لي فالقلعة الحمراء فهذا السؤال يجب أن يوجه للإدارة وليس لي".

وأضاف: "قبل عام تواصلوا معي لكن العرض المادي الذي قدموه كان هزيلا جدًا" حسب "سوبر كورة".

وتابع: "علاقتي بالخطيب احترافية .. لكن العرض الذي قدمه لي كان أشبه بـ"التطفيش" فالراتب الذي طرحوه لم يكن يكفي المساعدين فقط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مانويل جوزيه: الأهلي تفاوض معي لقيادة الفريق
» حلا شيحة تنشر صورة مع ابنة اختها .. والجمهور مصدوم من التشابه
» كلاب فنان شهير تثير الجدل بعد نشر صورتها
» سر امتناع زوجة "صلاح" عن حضور مبارياته مع المنتخب
» مؤسس "أبل": يجب أن تحذفوا "فيس بوك" فورًا
» حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر
» "القومي للسكان": الإخوان سبب الزيادة السكانية في مصر
» الكشف عن حقيقة تسبب أقراص منع الحمل بالسرطان
» صفقة أمريكية قطرية في مجال البتروكيماويات
» أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة
» "أبو ريدة" يزف بشرى سارة للأندية المصرية

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة