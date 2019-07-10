» كلاب فنان شهير تثير الجدل بعد نشر صورتها

10 يوليه 2019 - 08:07 ص

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة تجمعه بكلابه أثناء استحمامهم الثلاثة سويا بأحد الشواطيء بمصر .



وظهرت الكلاب سعيدة مع "فهمي" المعروف بعشقه لتربية الكلاب حيث أنه يقوم بتربية أعداد كبيرة منها في منزله.



وأثارت كلاب "فهمي" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سخر النشطاء من اهتمام "فهمي" بكلابه ، وقال أحدهم: "الكلاب راحت صيفت وأنا لسة" .. وقال "آخر: "عشان كده لايق عليك كلب بلدي" في إشارة إلى فيلم "فهمي" الشهير.

