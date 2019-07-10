  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر08:21 ص
بحث متقدم
فلوكس

أول رد من أحمد فلوكس عن أنباء تطليقه لـ"هنا شيحة"

السنغال

منتخب السنغال يضم لاعب مصري لقائمته .. من هو؟

رانيا يوسف

هجوم على رانيا يوسف بعد تدخلها في " شأن سعودي خاص "

أحمد المحمدي

مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

حريق كنيسة الأنبا بولا

كشف حقيقة وجود "وفيات" بحريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

جريس

«جريس» في حوار لـ«المصريون»: سنقاتل للفوز بـ«الكان»..وحلم «صلاح» انتهى

الحالة المرورية.. ازدحام بوسط القاهرة وكثافات بالمريوطية

مفاجأة مدوية بشان الزيادة السكانية السنوية في مصر

العميد محمد سمير

المتحدث العسكري السابق يكشف حقيقة علاقته بـ"دابسي"

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني يفتح النار على هؤلاء ويكشف حقيقة عمولة أجيري

الطلاق

قطع الكهرباء والمياه عمن يرفض دفع نفقة المطلقة

أول رد من أحمد فلوكس عن أنباء تطليقه لـ"هنا شيحة"

الصفحة الأخيرة

فلوكس
فلوكس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"

#

شاهد.. صورة توضح حقيقة انفصال أحمد فلوكس وهنا شيحة

#

فنانة شهيرة: زرت هنا شيحة وأحمد فلوكس وهذا ما حدث بينهما

#

أول تعليق لـ«فلوكس» على «انفصاله» عن هنا شيحة

أحمد فلوكس

رد الفنان أحمد فلوكس على الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة هنا شيحة.

وبعد ازدياد حدة الشائعة ، وجه "فلوكس" رسالة عبر "انستجرام" إلى داعميه في فيلم الممر وعلى رأسهم زوجته الفنانة هنا شيحة ، وهو ما ينفي شائعة الانفصال.

ونشر "فلوكس" صورا لهنا شيحة والفنانة بشرى فضلا عن أولاده.

وعلق فلوكس، على الصور: "القلوب الطاهرة اللي بشكر ربنا عليهم اللي في حياتي، الأصدقاء والحبايب والأقارب، دول اللي سبب نجاحي، ودول اللي بهديهم نجاح دوري في فيلم الممر".

وأضاف: "كانوا من أكثر الداعمين لي.. وفي أشخاص تانيين بس للأسف مش لاقي صور ليهم عندي، مقربين ليا قوي، بشكرهم من كل قلبي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» كلاب فنان شهير تثير الجدل بعد نشر صورتها
» سر امتناع زوجة "صلاح" عن حضور مبارياته مع المنتخب
» مؤسس "أبل": يجب أن تحذفوا "فيس بوك" فورًا
» حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر
» "القومي للسكان": الإخوان سبب الزيادة السكانية في مصر
» الكشف عن حقيقة تسبب أقراص منع الحمل بالسرطان
» صفقة أمريكية قطرية في مجال البتروكيماويات
» أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة
» "أبو ريدة" يزف بشرى سارة للأندية المصرية
» ملياردير أميريكي يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2020
» مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة