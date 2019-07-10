مدافع مصر يلوم قائد المنتخب: كان المفروض تديله على وشه

10 يوليه 2019 - 06:05 ص

رد إبراهيم سعيد - مدافع منتخب مصر في جيل 2006 - على أحمد المحمدي - قائد منتخب مصر في الجيل الحالي - بعد اعتذاره عن الإخفاق في بطولة الأمم الأفريقية.



وكتب المحمدي تغريدة قال فيها: "أعتذر لكل الناس علي الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية. وبشكر كل الجماهير اللي كان ورانا وساندنا في كل وقت. وبالتوفيق في ما هو قادم".



و رد "إبراهيم سعيد" على تغريدة "المحمدي" قائلا: "المفروض انك اكتسبت خبرة كبيرة يا محمدي معانا وكان المفروض إنك كابتن الفريق وأي حد متخاذل في الملعب وجاي رحلة ومش عارف قيمة فانلة منتخب مصر كان ياخد بالقلم علي وشه ويطلع عين (...) كمان ويسكت وفي الآخر ده للمصلحة العامة".

