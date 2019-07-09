وزير شؤون النواب: البرلمان وافق على كم قوانين غير مسبوق

09 يوليه 2019 - 11:53 م

قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والبرلمان في الاتجاهين ولا توجد مشاكل بين الطرفين، مضيفًا: «نحن في الحكومة والبرلمان نستهدف المصلحة العامة، واللجان النوعية بالبرلمان هي مطبخ المجلس وتتم فيها النقاشات بتوسع شديد، وعلى رأس المجلس قامة قانونية كبيرة ويستطيع أن يضع أطر قانونية واضحة وشفافة لكل الأمور القانونية».



وأضاف «مروان»، في حوار خاص، مع خالد أبوبكر، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة»، أن كل ممثلى البرلمان بغض النظر عن اتجاهاتهم يحظون بتقدير من الحكومة، موضحًا أن البرلمان الحالى هو الأكثر عددًا، وكل نوابه تم انتخابهم بإرادة شعبية، كما أن المجلس الحالى ساهم مع الحكومة في تمرير مشروعات قوانين لم يستطع أحد من قبل الاقتراب منها، وكانت البرلمانات السابقة تهرب منها، ونحن الآن نسير بخطى ثابتة وواعدة في مسيرة الإصلاح.

