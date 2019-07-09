» "أبو ريدة" يزف بشرى سارة للأندية المصرية

09 يوليه 2019 - 11:51 م

أكد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، أن الأندية المصرية هي الوحيدة التي تم استثناؤها على مستوى القارة من الالتزام بتاريخ نهاية القيد الأفريقي للموسم الجديد المحدد بـ 30 يونيو الماضي.



وأضاف أبو ريدة أن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي انعقد منتصف الشهر الماضي قد استثنى الأندية المصرية ومنحها شهرا إضافيا ينتهي في 30 يوليو الحالي تقديرا للظروف التي شرحها الاتحاد المصري لكرة القدم.

