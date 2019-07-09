  • الأربعاء 10 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
الحالة المرورية.. ازدحام بوسط القاهرة وكثافات بالمريوطية

مفاجأة مدوية بشان الزيادة السكانية السنوية في مصر

العميد محمد سمير

المتحدث العسكري السابق يكشف حقيقة علاقته بـ"دابسي"

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني يفتح النار على هؤلاء ويكشف حقيقة عمولة أجيري

الطلاق

قطع الكهرباء والمياه عمن يرفض دفع نفقة المطلقة

مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج

مفاجأة.. نيكي ميناج ترفض حضور حفلها في السعودية

أرشيفية

مباراة القمة بدون جمهور وفي هذا الموعد ببرج العرب

رشوة

رفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب بتهمة الرشوة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية وتحذيرًا عاجلًا

البطالة

لكل العاطلين.. اعرف شروط حصولك على بدل بطالة

فيديو عن الشباب المصري يبكي المغاربة

شاهد.. فيديو عن شهامة الشباب المصري يبكي المغاربة

المتحدث العسكري السابق يكشف حقيقة علاقته بـ"دابسي"

آخر الأخبار

العميد محمد سمير
العميد محمد سمير

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

القوي الثورية تكذب مجلس السودان العسكري في بيان جديد

#

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

#

اعتقال مدير مخابرات البشير

#

حزب "البشير" يوجه طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

قالت الإعلامية إيمان أبوطالب، زوجة العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، إنه لا توجد أي علاقة تجمعها وزوجها بشركة «دابسي».
وأضافت «أبوطالب» في تصريح نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «قدمنا اعتذارنا عن تولى منصب المستشار الإعلامي لي، واعتذار العميد محمد سمير عن منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة يوم 7 يوليو الجاري بعد الاتفاق على الأمر بداية الشهر».
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لوجود ظروف خاصة تحول دون قدرتهما على التفرغ للوظائف المشار لها أعلى، مضيفة: «سنتخذ الإجراءات القانونية حال استخدام اسمينا في أي نشاط أو عمل يخص هذه الشركة».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن حقيقة تسبب أقراص منع الحمل بالسرطان
» صفقة أمريكية قطرية في مجال البتروكيماويات
» أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة
» "أبو ريدة" يزف بشرى سارة للأندية المصرية
» ملياردير أميريكي يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية 2020
» مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح
» "داخلية" غزة تجري مناورة طارئة لهذا السبب الهام
» تعليق مفاجئ لـ«عمرو وردة» بعد هزيمة المنتخب
» افتتاح 3 محطات مترو جديدة نهاية 2019
» قريبًا.. السعودية تقر نظامًا جديدًا طال انتظاره
» بالصور.. مواعيد مباريات دور الـ 8 بأمم أفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة