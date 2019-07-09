اتحاد الكرة المغربي ينفي إيقاف رئيسه من قبل الكاف

09 يوليه 2019 - 11:06 م

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، إيقاف رئيسه فوزي لقجع، من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف"، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي بإياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



جاء ذلك في بيان للاتحاد المغربي لكرة القدم، عقب تقارير إعلامية قالت إنه جرى إيقاف لقجع بسبب ما أسمته "الاعتداء على حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما"، التي أقيمت بمصر، قبل أسابيع، وفاز بها الزمالك ليتوج بالبطولة. وقال البيان إن "الاتحاد ينفي كل الشائعات التي تم تداولها الثلاثاء بشأن خبر إيقاف فوزي لقجع، من طرف اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان".