  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:04 م
بحث متقدم
الطلاق

قطع الكهرباء والمياه عمن يرفض دفع نفقة المطلقة

مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج

مفاجأة.. نيكي ميناج ترفض حضور حفلها في السعودية

أرشيفية

مباراة القمة بدون جمهور وفي هذا الموعد ببرج العرب

رشوة

رفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب بتهمة الرشوة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية وتحذيرًا عاجلًا

البطالة

لكل العاطلين.. اعرف شروط حصولك على بدل بطالة

فيديو عن الشباب المصري يبكي المغاربة

شاهد.. فيديو عن شهامة الشباب المصري يبكي المغاربة

أرشيفية

أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة

السعودية

قريبًا.. السعودية تقر نظامًا جديدًا طال انتظاره

عمرو وردة

تعليق مفاجئ لـ«عمرو وردة» بعد هزيمة المنتخب

في باكستان..

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

عرب وعالم

جثة
جثة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 23 شخصا في هجوم مسلح شمال غربي نيجيريا

#

مقتل 6 عناصر من "داعش" في محافظة ديالي بالعراق

#

ألمانيا تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ هجوم مسلح

#

رجل يهاجم مدرسة ويقتل طفلين ويصيب آخرين

قتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه، الثلاثاء، في هجوم مسلح بمدينة كراتشي، جنوبي باكستان.
وقالت الشرطة، في بيان لها، إن الصحفي "مريد عباس"، المذيع في قناة BOL News التلفزيونية، وصديقه (لم يسمه)، تعرضا لهجوم في أحد المقاهي.
وأضاف البيان أن الضحيتين قُتلا في مكان الحادث.
وأشار أن "عباس" تقدم سابقًا بشكاوى إلى الشرطة، على خلفية مضايقات تعرض لها.
وأكدت الشرطة فتح تحقيق في الحادث، وضبط جميع من سبق للصحفي الإشارة إلى أسمائهم في شكاويه.
ولم تعلن أية جهة مسؤولتها عن الهجوم على الفور. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح
» "داخلية" غزة تجري مناورة طارئة لهذا السبب الهام
» افتتاح 3 محطات مترو جديدة نهاية 2019
» بالصور.. مواعيد مباريات دور الـ 8 بأمم أفريقيا
» مقتل 3 أطفال وامرأة في قصف للنظام السوري على إدلب
» "الكاف" يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان
» الذهب يتراجع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» التضامن تتمسك بوضع حد أقصى للمعاشات بالقانون الجديد
» السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري
» مقتل 5 في هجوم لـ"داعش" على حقل نفطي بليبيا
» تعرف على موعد مؤجلات الدوري بعد الخروج من إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة