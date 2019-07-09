فلسطين تطالب بتسهيل زيارة أطباء للمعتقلين بسجون إسرائيل

09 يوليه 2019 - 11:00 م

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل على تسهيل زيارة طواقم طبية فلسطينية للمعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية.



جاء ذلك خلال اجتماعها، برام الله، الثلاثاء، مع "ديفيد كويسني"، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة القدس المحتلة.

ونقل بيان لوزارة الصحة عن "الكيلة" دعوتها المنظمة الدولية للضغط على إسرائيل من أجل السماح لأطباء فلسطينيين الوقوف على احتياجات المعتقلين، وعمل الفحوصات اللازمة لهم، والتأكد من تلقيهم الرعاية المناسبة.

وقالت: "هذا الطلب يندرج ضمن الحقوق الإنسانية للأسرى، حيث كفلت القوانين والأعراف الدولية لهم الحصول على الرعاية الصحية المناسبة".

من جهته، أقر "كويسني" بصعوبة الوضع في فلسطين، جراء تعقيدات الوضع السياسي؛ حسب البيان.

وأضاف أن الصليب الأحمر الدولي "يواجه صعوبة في الدفاع عن القانون الإنساني الدولي وتطبيقه".

وتعتقل إسرائيل نحو 6000 فلسطيني، بينهم 700 بحاجة لعلاج دائم ومتابعة طبية، وفق تقارير شبه رسمية.