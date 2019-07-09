قلق أممي إزاء استمرار القتال شمالي غربي سوريا

09 يوليه 2019 - 10:50 م

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء التداعيات الإنسانية المستمرة للأعمال العدائية شمال غربي سوريا منطقة "خفض التصعيد" بما في ذلك الحوادث التي تضر بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الهياكل الأساسية المدنية.



جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.



وأوضح "حق" أنه "خلال الأسبوع الماضي فحسب، فر حوالي 26 ألف شخص من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (النظام) في حلب وحماة وإدلب واللاذقية".



وأشار أن الأمم المتحدة تجري حاليا عمليات لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة الإنسانية للفارين.

وأردف قائلا "من بين أكثر من 300 شخص قُتلوا في الشمال الغربي السوري في الأشهر الأخيرة كان هناك 140 طفلاً على الأقل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف".



وتابع "رغم الأعمال العدائية المستمرة، يواصل العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدة الضرورية لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الغذاء والحماية والمأوى والتعليم والمياه النظيفة".



ومضى قائلا "تحث الأمم المتحدة جميع الأطراف على الوفاء التام بالتزاماتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامها بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأكد أن "مكافحة الإرهاب لابد وأن تتوافق مع قواعد القانون الدولي".



وأشار فرحان حق أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "جير بدرسن" متواجد حاليا في دمشق، وسيلتقي خلال اليوم أو الأربعاء وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم ومسؤولين آخرين بهدف دفع العملية السياسية.



ومنذ 25 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.



ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

