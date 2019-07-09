هانت: تصريحات ترامب حول سفير البريطاني "قليلة الاحترام"

09 يوليه 2019 - 10:40 م

وصف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحكومة والسفير البريطانيين بأنها "قليلة الاحترام وخاطئة".



جاء ذلك في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" علق خلالها على تصريحات ترامب حول السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروتش.

وقال هانت "الأصدقاء يتحدثون بصراحة، لذلك أن أيضا سأفعل ذلك، هذه التعليقات قليلة الاحترام وخاطئة بحق رئيسة وزرائنا (تيريزا ماي) وبلادنا".

وأضاف "الدبلوماسيون الأمريكان يعطون رأيهم الخاص لوزير الخارجية مايك بومبيو، وكذلك يفعل دبلوماسيونا".

وأردف مخاطبًا ترامب: "قلت سابقا إن تحالف بريطانيا والولايات المتحدة هو الأعظم في التاريخ، وأنا أوافقك، لكن الحلفاء يحتاجون لمعاملة بعضهم البعض باحترام، كما تتعامل معك دائما رئيسة الوزراء (تيريزا ماي)".

وأكد أن "السفراء يعينون من قبل الحكومة البريطانية، وإذا أصبحت رئيسا للوزراء فسفيرنا سيبقى في منصبه".

يشار إلى أن هانت ينافس وزير الخارجية السابق بوريس جونسون على نيل رئاسة حزب المحافظين الحاكم، وفي حال فوزه برئاسة الحزب، سيتولى أيضا منصب رئيس وزراء بريطانيا.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم ترامب، مجددا السفير البريطاني داروتش، ووصفه بـ "الغبي جدا والمتعجرف".

وقال ترامب في سلسلة تغريدات: "السفير الأحمق الذي فرضته بريطانيا على الولايات المتحدة هو شخص لسنا سعيدين به، إنه غبي جدا".

وأضاف "ينبغي على السفير البريطاني أن يتحدث أولا مع بلاده ومع ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، حول مفاوضات بريكست الفاشلة".

وتابع "أنا لا أعرف السفير لكن قيل لي إنه أحمق متعجرف، أخبروه أن الولايات المتحدة لديها أفضل اقتصاد وجيش في العالم".

وفي التغريدة الأخيرة وجه ترامب شكرا لنفسه، قائلا: "اقتصادنا وجيشنا يكبر ويقوى أكثر وأكثر. شكرًا أيها الرئيس".

والسبت، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مراسلات دبلوماسية سرية مسربة بطريقة غير معروفة بعثها سفير لندن في واشنطن لحكومته.