ألمانيا تطالب بوقف "غير مشروط" لإطلاق النار في ليبيا

09 يوليه 2019 - 10:30 م

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، بوقف "غير مشروط" لإطلاق النار في ليبيا.



جاء ذلك خلال استقبالها سفراء الدول الأجنبية لدى ألمانيا، في احتفال سنوي يعقد بقلعة "ميسيبرغ" بالعاصمة برلين.

وأعربت ميركل عن بالغ قلقها جراء الأوضاع في ليبيا، داعية جميع الدول إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وقالت: "تدعم ألمانيا جهود الأمم المتحدة الرامية لتطبيق وقفا غير مشروط لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع أطراف النزاع إلى العملية السياسية".

كما انتقدت ميركل دور القوى الأجنبية في الصراع الليبي.

وشددت على ضرورة التزام جميع الدول بقرار "حظر نقل السلاح إلى ليبيا تجنبا لمزيد من التصعيد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة الدولية مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة ما يزيد عن 5 آلاف آخرين خلال 3 أشهر في ليبيا، إثر الصراع بين الأطراف المتنازعة من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش شرقي ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.