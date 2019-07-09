رفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب بتهمة الرشوة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.

وجاء القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب النائب العام والذي يرتبط بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتتعلق التحقيقات باستخدام النائب نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذي يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.


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