مفاجأة.. نيكي ميناج ترفض حضور حفلها في السعودية

09 يوليه 2019 - 08:58 م

ألغت مغنية الراب، نيكي ميناج، حفلها الذي كان من المفترض أن ينظم في السعودية. وبرّرت الفنانة قرارها بأنه خطوة لدعم حقوق المرأة وحرية التعبير.

وأوضحت الفنانة لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الثلاثاء، "بعد التفكير المتأني، قرّرت عدم المضي قدماً في حفلتي المزمعة في "موسم جدة"".

وتابعت "على الرغم من أنني لا أريد شيئاً سوى تقديم عرضي للجماهير في المملكة، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير".

وكان من المقرر أن يكون الحفل ضمن "موسم جدة" الذي سينطلق في 18 يوليو الحالي. وهي فعالية ممنوعة على الأشخاص دون 16 عاماً، وستقام على "ملعب الملك عبد الله الرياضي" في جدة، وستضم أيضاً ستيف أوكي وليام باين وغيرهما.

وقال المنظمون السعوديون إن الحفل سيبث على مستوى العالم. ووعدت المملكة بتأشيرات إلكترونية سريعة للزائرين الدوليين الذين يرغبون في الحضور.

لكن الحفل أثار جدلاً واسعاً داخل السعودية وخارجها، كما أن منظمة حقوق الإنسان أصدرت بياناً الأسبوع الماضي دعت فيه ميناج والفنانين الآخرين للانسحاب.