  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج

مفاجأة.. نيكي ميناج ترفض حضور حفلها في السعودية

أرشيفية

مباراة القمة بدون جمهور وفي هذا الموعد ببرج العرب

رشوة

رفع الحصانة عن عضو بمجلس النواب بتهمة الرشوة

عمرو وردة

تعليق مفاجئ لـ«عمرو وردة» بعد هزيمة المنتخب

البطالة

لكل العاطلين.. اعرف شروط حصولك على بدل بطالة

فيديو عن الشباب المصري يبكي المغاربة

شاهد.. فيديو عن شهامة الشباب المصري يبكي المغاربة

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية وتحذيرًا عاجلًا

أرشيفية

أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة

السعودية

قريبًا.. السعودية تقر نظامًا جديدًا طال انتظاره

أرشيفية

بالصور.. مواعيد مباريات دور الـ 8 بأمم أفريقيا

مباراة القمة بدون جمهور وفي هذا الموعد ببرج العرب

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إعادة مباراة الوداد والترجي بمصر في هذا الموعد

#

"ميدو" يعود إلى مصر ويساند الزمالك

#

«ميدو» يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

#

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز بدون جمهور

الجماهير

برج العرب

الأهلى والزمالك

مباراة القمة

بطاقة المشجع

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تقديم موعد مباراة الأهلى والزمالك ليقام يوم 28 يوليو بدلاً من 30 من نفس الشهر، وذلك على ملعب برج العرب بدون جمهور.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كل من كرم كردي ومجدي عبد الغني و خالد لطيف و سيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة بدلاً من 16 فريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر بن عبد العزيز والمسيحيون.. وقائع صادمة! (21)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. مواعيد مباريات دور الـ 8 بأمم أفريقيا
» مقتل 3 أطفال وامرأة في قصف للنظام السوري على إدلب
» "الكاف" يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي ونهضة بركان
» الذهب يتراجع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم
» التضامن تتمسك بوضع حد أقصى للمعاشات بالقانون الجديد
» السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري
» مقتل 5 في هجوم لـ"داعش" على حقل نفطي بليبيا
» تعرف على موعد مؤجلات الدوري بعد الخروج من إفريقيا
» وفاة الرئيس الأرجنتيني الأسبق "فرناندو دي لا روا"
» مثل العهد القديم.. كويتي يخوض معاركه بالسيف
» البورصة تربح 500 مليون جنيه

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة