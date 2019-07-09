أول قرار من النائب العام ضد مسئولي اتحاد الكرة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغات، ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري لاتهامهم بإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة وحدد النائب العام بفتح تحقيقات موسعة بالتحقيقات بجلسة 22 يوليو واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.

وتضمن البلاغ الأول من أحد المحامين يفيد "أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة علي أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدارًا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه".

وأشار إلى أن الاستقالة لا تعفي من المسئولية القانونية وفقًا لنص المادة 119 من قانون العقوبات والمال العام هو ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الحكومية أو خاضعًا لإشرافها أو لإدارتها.

وحمل البلاغ رقم 9274 لسنة 2019 عرائض النائب العام وتلك الاتهامات المعاقب عليها طبقًا لنصوص المواد 116 أ، 116 ب، 116 ج، ونصت المادة 116 مكرر أ على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .. والمادة (116) مكرر (ج) تعاقب علي الإخلال العمدي بالعقود مخالفًا بذلك اللوائح والقوانين وترتب على ذلك ضرر جسيم.

واختتم أيمن محفوظ المحامي بلاغه بالتماس التحقيق في تلك الاتهامات التي أضرت بالمال العام ومنع المسئولين عن اتحاد الكرة من السفر وطلب تحريات الجهات الأمنية والسيادية حول تلك الوقائع المنسوب صدورها ضد المشكو في حقهم.

وتضمن البلاغ الثاني مطالبة محامى آخر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم يطالب بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال.

وتضمن البلاغ الأخير ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى السابق.

والذي يحمل رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة .

وأضاف حامد، في بلاغه بأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز الـ100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، وتم اختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيئ السمعة في المجال الكروي.

وأن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم.

وطالبوا المحاميين، في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.