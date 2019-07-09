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تجديد حبس «العليمي ومؤنس والعقباوي» بتهمة «تنظيم الأمل»

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المتهمون بتنظيم الأمل
المتهمون بتنظيم الأمل

خالد الشرقاوي - متابعات

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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، حبس 11 متهمًا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الأمل" التى تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو.

والمتهمون المحبوسون على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كلا من زياد العليمى، وحسام مؤنس، وأسامة العقباوى، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، ومصطفى عبد المعز، وعمر الشنيطى، وخالد أبو شادى، وحسن بربرى، وأحمد الغنام،، وقاسم عبد الكافى.

كانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس 11 متهمًا فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.



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