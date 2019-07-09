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مثل العهد القديم.. كويتي يخوض معاركه بالسيف

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الكويت

الأمن

معارك

السيف

في واقعة تعيد إلى الأذهان، زمن العهد القديم قبل اختراع الأسلحة النارية، وخوض المعارك بالسيف، قرر مواطن كويتي خوض معركته بالسيف.

وسيطر رجال الأمن في الكويت على مشاجرة اندلعت بين شابين في محافظة العاصمة واستخدم أحدهما سيفاً في محاولة للنيل من خصمه الذي أصابه بجرح وكدمات متفرقة، وجارٍ التحقيق معهما في أسباب وملابسات الواقعة .
وحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن أبلغ خلاله عن وجود مشاجرة دامية في أحد الأماكن العامة في محافظة العاصمة وقيام أحد المتشاجرين بالتسلح بسيف، وفور وروده تحركت دوريات الأمن العام والمباحث وبمجرد وصول عناصرها إلى الموقع تمكنوا من السيطرة على المتشاجرين اللذين اتضح أنهما مواطنان، وتم انتداب رجال الطوارئ الطبية لتقديم الرعاية الطبية لهما جراء الإصابات التي لحقت بهما .
وأفاد مصدر أمني بأنه «تم التحفظ على السيف الذي كان بحوزة أحد الأشخاص، واقتيدا إلى المخفر المختص، حيث سُجّلت بحقهما قضية تبادل ضرب وأذى بليغ، وبالتحقيق الأولي أفادا بأن هناك خلافات خاصة بينهما وقد تصادفا في مكان الواقعة، وحصل بينهما جدال تطور إلى مشاجرة وتبادل ضرب ».
وتابع المصدر أنه «تمت إحالة المتهمين للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما ».


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