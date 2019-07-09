شاهد.. فيديو عن شهامة الشباب المصري يبكي المغاربة

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المغرب،

الشعب المصري

كأس أمم إفريقيا

المغرب وبنين

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لشاب مغربي كان يطلب المساعدة من المصريين بأحد شوارع العاصمة، فيما كان رد فعل المصريين مثيرًا للإعجاب من قبل جماهير الشعب المغربي.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يتجول في الشوارع ويتحدث إلى المارة ليحكي لهم قصة فقدانه لأوراقه وماله، في حين تعاطف معه الكثير من الشباب المصري وحرصوا على تقديم  الدعم المادي له وحاولوا توفير مسكن له، وذلك في حرج شديد من الشاب المغربي ولكن المصريون أظهروا له وجه الترابط والتعاون بين الشعوب العربية.

فيما أثار الفيديو إعجاب جميع مشاهديه من الشعب المغربي مبدين تعاطفهم للدور الذي قام به الشباب المصري في هذا الموقف، حيث علق أحدهم على الفيديو بقوله " شكرا لأهل مصر فرحتوتا والله"، وقالت أخرى "والله بحبكم جدا يا أهل مصر دلوقتي زاد حبي ليكم أكثر شكرا يا مصرين"، فيما قالت أخرى " شكرا جزيلا للمصريين على حسن الكرم وحسن الضيافة"، بينما أبدت مغربية أخرى تأثرها بالفيديو بقولها "أنا مغربية والله شوفت الفيديو بكيت حمد لله شوفت الطيبة والكرم يامصريين أعزكم الله".

والجدير بالذكر أن العديد من أفراد الشعب المغربي توافدوا في الفترة الأخيرة إلي مصر تزامنًا مع مشاركة منتخبهم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

شاهد الفيديو..

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