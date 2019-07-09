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هتك عرض فتاة إماراتية أثناء جلسة علاج طبيعي

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محمد فضل- متابعات

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أحالت النيابة العامة في دبي، أخصائي علاجي طبيعي إلى محكمة الجنايات في دبي، بتهمة هتك عرض مريضة أجنبية وتقبيلها، أثناء جلسة علاج طبيعي.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة حسب صحيفة الإمارات اليوم-  بأن المتهم - آسيوي، (38 سنةً)-،كان يشرف على علاجها، واستغل فرصة الانفراد بها في غرفة العلاج الطبيعي، وهتك عرضها من خلال لمس مناطق حساسة في جسمها، لافتة إلى أنها حذّرته من تكرار فعل ذلك، لكنه لم يرتدع لتحذيرها، وتمادى في ملامستها ثم قبّلها، فدفعته بعيداً عنها، وغادر المتهم الحجرة من دون أن يتفوه بكلمة.

وأضافت المجني عليها أنها غادرت مركز العلاج الطبيعي في حالة صدمة بسبب ما حدث لها، وعندما وصلت إلى بيتها، راسلت المتهم عبر برنامج «واتس آب»، وسألته عن سبب ما ارتكبه معها، فرد عليها بقوله: «إنني أقول لكِ لم أفكر في ذلك من قبل، لقد حدث عندما كنتِ بجواري، أنتِ جميلة تعجبينني، لقد كنت في نشوة، لقد كنت أرتجف، لا أعلم ماذا حدث لي».

وتقدمت المجني عليها بشكوى ضد المتهم في مركز الشرطة، وقدّمت نص الرسالة التي رد بها على سؤالها، كإقرار منه على فعلته.


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