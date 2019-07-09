» تعرف على جداول مواعيد القطارات الجديدة

نشرت هيئة السكة الحديد جداول تشغيل القطارات للوجهين القبلى والبحرى للعام المالى 2019/ 2020، حيث يمكن لجمهور المسافرين تنزيلها ومعرفة مواعيد قطارات كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية سواء الطوالى أو الفرعية والضواحى.

كانت هيئة السكة الحديد أجرت تعديلات على جداول تشغيل القطارات لعام 2019/ 2020 التى تم بدء تطبيقها ابتداء من بداية يوليو الجارى، حيث يستمر العمل بها حتى نهاية يونيو المقبل، وشملت جداول تشغيل العام الجديد إعادة تشغيل 34 قطارا على الخطوط المختلفة بعدما كان سبق إيقافها لاعتبارات أمنية واقتصادية، بجانب إدخال وقفات جديدة لعدد 40 قطارا عاديا ومكيفا تعمل على الخطوط الطوالى بالوجهين القبلى والبحرى استجابة لطلبات ورغبات المواطنين القطارات ومد مسير 4 قطارات أخرى استجابة لرغبة المواطنين.

وقالت هيئة السكة الحديد فى تعليمات التشغيل المرفقة بالجداول الجديدة والمرسلة لإدارة المبيعات ومكاتب حجز المحطات أن ذلك تم تنفيذه بجانب بعض الوقفات والتعديلات التى أجريت على مواعيد بعض القطارات بمختلف الخطوط استجابة لرغبات الجمهور وظروف التشغيل وما ترتب على ذلك من تعديل مواعيد بعض القطارات سواء من محطاتها الابتدائية أو مواعيد مسيرها أو مواعيدها بالمحطات المتوسطة أو وصولها بمحطاتها الانتهائية.

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