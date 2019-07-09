» إغلاق البرلمان في نيجيريا بعد إطلاق نار خارجه

أفادت شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء، بإغلاق البرلمان في نيجيريا بعد إطلاق نار خارجه.

وبحسب صحيفة "pmnewsnigeria " النيجيرية، أغلقت بوابات الجمعية الوطنية في نيجيريا بعد أن قام عدد من الشيعة بإطلاق النار على 3 من رجال الشرطة.

وكان أعضاء من الحركة الإسلامية في نيجيريا "شيعية"، قاموا بمهاجمة مجمع الجمعية الوطنية من خلال إلقاء الحجارة وإطلاق النار وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة، مطالبين بإطلاق سراح زعيمهم إبراهيم الزقزكي المحتجز منذ نحو أربع سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء النيجيرية "nan " أنه تم نقل رجال الشرطة المصابين إلى مستشفى "NASS " لتلقي العلاج، بعد أن اقتحم المتظاهرون البوابة الأولى للبرلمان بالقرب من الأمانة الفيدرالية وتوجهوا إلى المبنى الرئيسي واشتبكوا مع عناصر الأمن.

وحطم المهاجمون عدد من السيارات بالحجارة، مما أدى إلى إغلاق البوابة الثانية من قبل رجال الأمن الذين فرضوا قيودًا على الحركة داخل وخارج المبنى، في الوقت الذي لا تزال فيه الجلسة العامة داخل مجلس النواب مستمرة.

وكثفت الشرطة النيجيرية عدد رجال الأمن في المنطقة المحيطة بالبرلمان وفي المواقع الإستراتيجية تجنبًا لهجمات أخرى مماثلة من هؤلاء الأشخاص.