» البورصة تربح 500 مليون جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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تباينت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة بنهاية التعاملات، نحو 749.1 مليار جنيه، مقابل 748.6 مليار جنيه، رابحا 500 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30"، بنسبة 0.46% عند مستوى 14107 نقاط.

بينما انخفض "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 2.2%، ليغلق عند مستوى 543 نقطة.

فيما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا، بنسبة 1.8%، ليغلق عند 1409 نقطة.


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