رسالة قاسية من الباز لـ"محمد صلاح"

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المحور

محمد صلاح

الباز

أكد الإعلامي محمد الباز، أن اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول يواصل سقوطه.

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك بعضًا من الشعب المصري يتحدث عن كون محمد صلاح هو السبب فى صعود مصر لكأس العالم 2018 روسيا، متابعًا بقوله: "محدش يمن على مصر بشىء، ده هدف حسام حسن زمان هو إللي صعدنا كأس العالم، المفروض نعمله تماثيل في الميادين".

وتابع الباز أن محمد صلاح ظهر وتكلم عن حزنه بعد خسارة مصر وخروجها من كأس الأمم الأفريقية، متابعًا: "كلام محمد صلاح كلام رومانسي، وفيه حالة من الاستخفاف الشديد باللي حصل للناس".

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