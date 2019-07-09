» مفاجآت جديدة في قيامة أرطغرل

كشف منتج وكاتب مسلسل التركي "قيامة أرطغرل"، محمد بوزداغ، عن أن المسلسل سيشهد تغييرات جديدة في موسمه الجديد.

ولفت "بوزداغ" في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” إلى أن “اسم المسلسل في موسمه الجديد سيكون (قيامة عثمان)”.

وأضاف أن الجديد أيضًا “هو أن الموسم المقبل لن يعرض على قناة TRT1 كما كان في السابق”، مشيرًا إلى أنه “سيعرض على قناة aTV ”.

ولم يعط "بوزداغ" مزيدًا من التفاصيل حول أسباب تغيير قناة العرض أو تاريخ الحلقة الأولى من “قيامة عثمان”، متابعًا “أتمنى أن يكون الجزء الجديد للمسلسل وقناتنا الجديدة وسيلة للخير”.

ومن المتوقع أن يبدأ عرض مسلسل “قيامة عثمان” في سبتمبر المقبل.

ويذكر أن “قيامة أرطغرل” استمر على مدى 150 حلقة ضمن 5 مواسم من التميز والنجاح وانتشار المتابعة حول العالم.

وتحول المسلسل خلال فترة عرضه إلى حدث ذي اهتمام كبير محليا ودوليا بعد أن شاهده نحو 3 مليارات شخص حول العالم.