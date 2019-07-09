  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:59 م
بحث متقدم
محاكمة قطار محطة مصر

المتهم الأول فى حادث محطة مصر: "الجرارت كلها خربانة"

أحمد موسى

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

واتساب

خصائص جديدة لـ"واتساب" تبهر المستخدمين

اليسا

إعلامية شهيرة تفتح النار على "إليسا"

حادث محطة مصر

متهمو حادث قطار مصر يفجرون مفاجأة أمام المحكمة

محمدي

قائد المنتخب يوجه رسالة بعد الخروج الأفريقي "المذل"

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اللي هيعمل كده تاني هشهر بيه"

حادث محطة مصر

اليوم.. أولى محاكمة 14 متهمًا بحادث قطار "محطة مصر"

اغتصاب جماعي- أرشيفية

اغتصاب جماعى لفتاة قاصر وتصويرها عارية

الاترالك

عودة البحارة الأتراك الـ"ست" المحتجزين بـ"ليبيا"

بعد ارتدائها الحجاب.. مغنية شهيرة تثير الجدل بـ"المايوه"

الصفحة الأخيرة

أمل حجازي
أمل حجازي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

#

ابنة فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"المايوه"

#

على طريقة سما المصري.. إعلامية شهيرة تثير الجدل

#

فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"

أثارت الفنانة اللبنانية، أمل حجازي، جدلاً واسعًا منذ إعلانها ارتداء الحجاب، حيث عبرت عن استيائها بعد قرار بعض المسابح والشواطئ على عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي.

ونشرت أمل حجازي على حسابها الشخصي على "تويتر" صورة استنكرت العنصرية من القرار الصادر من المسابح، وقالت: "ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع".

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على كنز دولارات فى "أغرب مكان" وهؤلاء أصحابه
» بعد ارتدائها الحجاب.. مغنية شهيرة تثير الجدل بـ"المايوه"
» جسر جوي بين مصر والجزائر دعمًا لـ"محاربي الصحراء"
» بن سلمان يستعد لنشر كتابه الأول.. تفاصيل مثيرة
» وفاة سيدة أثناء ولادتها ثلاث توائم فى الغربية
» فتاة أمام المحكمة: "أنجبت طفلًا ولم أجد له أبًا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصات جريئة
» شريف مدكور يدعو على "الشيوخ" بسبب تابوت امرأة مسيحية
» سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة
» بعد 4 سنوات .. فنان شهير يكشف حقيقة فبركة مقلبه مع رامز جلال
» فنانة شهيرة بعد إصابتها بمرض مفاجيء: يارب اديني الصحة عشان ولادي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة