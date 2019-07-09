إعلامية شهيرة تفتح النار على "إليسا"

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متابعات-علا خطاب

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شنت المذيعة اللبنانية ليليان داوود، هجومًا شرسًا على الفنانة "إليسا"، بسبب تصريحات الأخيرة المثيرة للجدل بشأن اللاجئين السوريين.

وجددت "إليسا" مطالبتها بترحيل اللاجئين السوريين، وقالت في تغريدة عبر حسابها: "أنا مع عودة اللاجئين لبلدن لأن بلدن أحق فيهن، ولبنان عم يعاني أزمة اقتصادية ومنو قادر يتحمل. وأنا بحب الشعب السوري وإمي سورية وبريد يكونو مرتاحين بأرضن بعيد وبكرر".

ومن جانبها، علقت المذيعة "ليليان" على تغريدة "إليسا"، قائلة "من المؤكد أن السوريين يريدون العودة إلى ديارهم، فلقد عانوا الكثير من جهل وشوفينية وعنصرية اللبنانيين".

وأضافت: "والأجدر أن نطالب ميليشيا (حزب الله) ومرتزقة إيران بالانسحاب من سوريا والكف عن دعم السفاح (بشار)".

وكانت "إليسا" أثارت جدلًا واسعًا، بعدما طالبت في وقت سابق، خلال لقاء تليفزيونى عقب حفلها الأخير بمهرجان موازين فى المغرب بترحيل اللاجئين السوريين والفلسطينيين من لبنان.

وتتزامن تصريحات "إليسا" هذه مع حملة تحريض رسمية لبنانية ضد اللاجئين السوريين، بهدف إعادتهم إلى سوريا، بما يتنافى مع الدعوات الأممية التي تؤكد على أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية .


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