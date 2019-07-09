متهمو حادث قطار مصر يفجرون مفاجأة أمام المحكمة

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وكالات أحمد الشربينى

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انعقدت جلسة محاكمة المتهمين فى حادث قطار مصر منذ قليل، في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة والاتهامات الموجهة للمتهمين.

ورد المتهمون اتهام النيابة قائلين من داخل القفص: "احنا معملناش حاجة والكلام ده بيحصل من 30 سنة".

وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، ما جعل الدفاع يطلب تأجيل القضية للإطلاع، كما طلب المدعى بالحق المدنى تعويضًا مبدئيًا 1001 جنيه.

ووصل المتهمون صباح اليوم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، لحين صعود القاضى للمنصة وبدء جلسة محاكمتهم بالإهمال، والتسبب فى وفاة مواطنين داخل محطة القطار.

وتأتى محاكمة المتهمين لتسببهم في وفاة 31 مواطنا، وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.


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