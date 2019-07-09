» فتاة أمام المحكمة: "أنجبت طفلًا ولم أجد له أبًا"

09 يوليه 2019 - 11:19 ص

تقدمت سيدة بدعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب ابنها من صديقها فى العمل حيث ادعت الفتاة أن زميلها عاشرها معاشرة الأزواج بعقد عرفي، وقضائهما 16 شهرًا متزوجين دون علم أهلهما، وهروبه بعد حملها، وإنكاره الزواج ونسب الصغير.

وتضيف فى البداية وقعت فى حب زميلى فى أحد المعاهد الخاصة وقررت الزواج منه وبعد وعود كثيرة بإعلان زواجهنا لتبدأ مأساتى".

وتضيف "ش.م.ه" البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "بسبب مستوى تحصيلى الدراسى السيىء نصحونى أصدقائى بالذهاب لكورسات يشرف عليها أحدى خريجى المعهد الحاصلين على تقدير ممتاز، وعمله فى مهنة التدريس كمهنة إضافية لمساعدته فى زيادة دخله، وحرضنى خلال الحصص على الزواج عرفيًا منه، ومع الوقت وقعت معه فى العلاقة غير الشرعية، ولم أجد حلاً لموقفى غير الزواج بورقة عرفية".

وتابعت الفتاة فى دعواها: "قضينا 16 شهرًا متزوجين دون علم أهلى على أمل تقدمه لى، إلى أن علم بحملى، وعندها استيقظت على خبر هروبه، وأصبحت أحاول أن أخفى معالم الحمل وأنا أبحث عنه، ولكن أهلى سابقونى واكتشفوا مصيبتى، وكدت أن أتعرض للقتل".

وتضيف: "أنجبت الطفل ولم أجد له أبا لأسجله باسمه، ومن وقتها منذ عامين وحتى الآن وأنا أبحث عن وضع شرعى وقانونى لحالتى، والصغير الذى شاء القدر أن يأتى إلى الحياة ولا يموت رغم محاولات أهلى لإجهاض".