  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان

رسالة الملك سلمان لـ"ترامب".. تعرف عليها

ريما

أول رسالة من ريما بنت بندر من البيت الأبيض

محاكمة قطار محطة مصر

المتهم الأول فى حادث محطة مصر: "الجرارت كلها خربانة"

أحمد موسى

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

واتساب

خصائص جديدة لـ"واتساب" تبهر المستخدمين

اليسا

إعلامية شهيرة تفتح النار على "إليسا"

حادث محطة مصر

متهمو حادث قطار مصر يفجرون مفاجأة أمام المحكمة

محمدي

قائد المنتخب يوجه رسالة بعد الخروج الأفريقي "المذل"

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "اللي هيعمل كده تاني هشهر بيه"

حادث محطة مصر

اليوم.. أولى محاكمة 14 متهمًا بحادث قطار "محطة مصر"

فتاة أمام المحكمة: "أنجبت طفلًا ولم أجد له أبًا"

قضايا وحوادث

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

وكالات أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

«كيتا»: «صلاح» الأقرب إلى قلبي.. وسعيد باستقبال الجماهير

#

الدفاع بلجان كرداسة: "لا صلة للمتهم بالذخائر والمفرقعات"

العقد العرفى

هروب الازواج

الانجاب غير الشرعى

تقدمت سيدة بدعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب ابنها من صديقها فى العمل حيث ادعت الفتاة أن زميلها عاشرها معاشرة الأزواج بعقد عرفي، وقضائهما 16 شهرًا متزوجين دون علم أهلهما، وهروبه بعد حملها، وإنكاره الزواج ونسب الصغير.

وتضيف فى البداية وقعت فى حب زميلى فى أحد المعاهد الخاصة وقررت الزواج منه وبعد وعود كثيرة بإعلان زواجهنا لتبدأ مأساتى".

وتضيف "ش.م.ه" البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "بسبب مستوى تحصيلى الدراسى السيىء نصحونى أصدقائى بالذهاب لكورسات يشرف عليها أحدى خريجى المعهد الحاصلين على تقدير ممتاز، وعمله فى مهنة التدريس كمهنة إضافية لمساعدته فى زيادة دخله، وحرضنى خلال الحصص على الزواج عرفيًا منه، ومع الوقت وقعت معه فى العلاقة غير الشرعية، ولم أجد حلاً لموقفى غير الزواج بورقة عرفية".

وتابعت الفتاة فى دعواها: "قضينا 16 شهرًا متزوجين دون علم أهلى على أمل تقدمه لى، إلى أن علم بحملى، وعندها استيقظت على خبر هروبه، وأصبحت أحاول أن أخفى معالم الحمل وأنا أبحث عنه، ولكن أهلى سابقونى واكتشفوا مصيبتى، وكدت أن أتعرض للقتل".

وتضيف: "أنجبت الطفل ولم أجد له أبا لأسجله باسمه، ومن وقتها منذ عامين وحتى الآن وأنا أبحث عن وضع شرعى وقانونى لحالتى، والصغير الذى شاء القدر أن يأتى إلى الحياة ولا يموت رغم محاولات أهلى لإجهاض".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» العثور على كنز دولارات فى "أغرب مكان" وهؤلاء أصحابه
» بعد ارتدائها الحجاب.. مغنية شهيرة تثير الجدل بـ"المايوه"
» جسر جوي بين مصر والجزائر دعمًا لـ"محاربي الصحراء"
» بن سلمان يستعد لنشر كتابه الأول.. تفاصيل مثيرة
» وفاة سيدة أثناء ولادتها ثلاث توائم فى الغربية
» فتاة أمام المحكمة: "أنجبت طفلًا ولم أجد له أبًا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصات جريئة
» شريف مدكور يدعو على "الشيوخ" بسبب تابوت امرأة مسيحية
» سر حضور أبو ريدة لمباراة تونس وغانا رغم استقالته من اتحاد الكرة
» بعد 4 سنوات .. فنان شهير يكشف حقيقة فبركة مقلبه مع رامز جلال
» فنانة شهيرة بعد إصابتها بمرض مفاجيء: يارب اديني الصحة عشان ولادي

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة