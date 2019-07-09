"أتخرجت يا بابا".. رسالة مؤثرة من ابنة لوالدها الفنان الراحل

خطفت ابنة الفنان الراحل، عامر منيب، مريم، الأنظار، بنشرها صور تخرجها من الجامعة، بعد احتفالها بتخرجها وتذكرها والدها الراحل في هذه المناسبة.

ونشر الملحن خالد عادل، صورًا من حفل تخرج مريم عامر منيب، عبر حسابه على "فيس بوك" وكتب عليها قائلاً: "القمر بتاعنا كبر واتخرج أحلى مريم فى الدنيا.. ربنا يحميكى يارب يا مريوم.. وأشوفك أحلى وأجمل"، مضيفًا: "انتظروا قريبًا القمر"، وتساءل المتابعون عن المفاجأة وهل سوف تحترف مريم الفن مثل والدها و تدخل مجال الأضواء والشهرة.

وتوفى الفنان عامر منيب، يوم 26 نوفمبر 2011، عن عمر يناهر الـ48 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.