أديب: "اللي هيعمل كده تاني هشهر بيه"

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أنه بعد إجراء عملية تنقية للبطاقات التموينية، تبين أن هناك 60 ألف مواطن يحصلون على دعم تمويني وهو يمتلكون سيارات فارهة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن هناك مواطنين يحصلون على التموين وفاتورة الكهرباء لمنازلهم لا تقل عن 1200 جنيه شهريًا، معقبًا: "حاجة تنقط".

وأكد  الإعلامي أن تاريخ مصر في الفشل الاقتصادي له علاقة كبيرة بالهدر، مقترحًا التشهير بمن يحصل على دعم تمويني وهم لا يستحقون، معقبا: "اكتبوا أسماءهم و اللي هياخد حاجة مش من حقه تاني هنشهر بيه مش من حق حد ياخد التموين ويعطيه لغيره، اللي هيعمل كدا تاني هشهر بيه".

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