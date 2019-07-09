اغتصاب جماعى لفتاة قاصر وتصويرها عارية

09 يوليه 2019 - 10:54 ص

وقعت فتاة سورية فى الـ14 من عمرها ضحية للاغتصاب على يد 8 أشخاص فى لبنان، وبحسب الشرطة اللبنانية فإن المتهمين أقدموا على فض بكارتها وتصويرها عارية لابتزازها لاحقًا.

وذكرت الشرطة أنه وردت معلومات لوحدة الدرك الإقليمي يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باغتصاب فتاة قاصر وتصويرها، وابتزازها لاحقًا بواسطة صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو.

وأوضحت مديرية الأمن أنه من خلال المتابعة تمكنت القوة من تحديد هويات المتهمين، وتوقيفهم في أماكن تواجدهم في ثلاث بلدات جنوبية، وعددهم 8 أشخاص، موضحة أن اثنين من الجناة يحملان الجنسية السورية، بينما الباقون لبنانيون.

وأضافت الشرطة أن معظم مرتكبي الجريمة في العشرينات من العمر، فيما كان أحدهم من مواليد عام 1986، وجرى ضبط سيارة نوع "أوبل"، لون أبيض، زجاجها حاجب للرؤية، ومن دون تسجيل، وقد اعترف جميع الموقوفين بعملية الاغتصاب والابتزاز، وبقيامهم بسرقة ما يزيد عن /15/ درّاجة آلية من مدينة صور وضواحيها".

كما تم الاستماع إلى إفادة القاصر من قبل عناصر مخفر النبطية، وبالتوسّع بالتحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بما نُسب إليهم.