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العثور على كنز دولارات فى "أغرب مكان" وهؤلاء أصحابه

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عمرو محمد-متابعات

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات الأمريكية عثرت على ملايين الدولارات مخبئة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.

وأكدت الوسائل، أن خفر السواحل لاحظوا مركبًا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.

وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقوم بتفريغ أكياس، وعندما اقترب عناصر السلطات الأمريكية من مركبهم، فروا منه.


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