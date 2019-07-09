بيل جيتس يفضح أسرار مؤسس آبل: "كان ساحرًا"

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بيل غيتس
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متابعات-علا خطاب

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أثارت تصريحات رجل الأعمال الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس،  بشأن نجاح المدير التنفيذي السابق لشركة "آبل"، ستيف جونز، جدلاً واسعاً، حيث وصفه بـ"الساحر".

في مقابلة أجريت مع قناة "سي إن إن"، قال "جيتس" إن ستيف جوبز كان ساحرًا، وارتبط نجاحه وإنجازاته المبهرة باستخدام "التعويذات".

وقال "جيتس" في إن نجاح جوبز "كان مستحيلا" لو لم يتمتع بكاريزما لا تصدق. وأضاف أن كان لديه قدرة فريدة بأسر الناس وإحياء أكثر المشاريع الميؤوس منها.

ووصفه بأنه ساحر حقيقي، وأنه شاهد بنفسه كيف استخدم جوبز "التعويذات" لتحقيق نجاح مبهر فيما بعد.

في الوقت نفسه ، يعتبر بيل جيتس نفسه "ساحرًا صغيرًا"، حيث لم يؤثر "سحر المنافس" عليه. ووفقا لـ جيتس، فإن جوبز كان يتمتع بشخصية معقدة، ولكنه اندهش بقوته ومثابرته في تحقيق الهدف المنشود.


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