تامر أمين: "إحنا اتخدعنا"

09 يوليه 2019 - 10:19 ص





طالب الإعلامي تامر أمين جماهير الكرة في مصر بعدم الحزن بشكل مبالغ فيه على خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: لازم نعرف إن اللي حصل دا عدل ربنا" .



وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار" ،قائلا : "اللي يزعل يزعل ،المهم أني مقتنع إن دا الصح، منتخب مصر كان في البطولة دي خدعة وتصدره للمجموعة ونظافة شباكه كانت خدعة لأننا لا نستحق ذلك، معقبا :" إحنا اتخدعنا".





وتابع الإعلامي قائلا ،: "ساندنا الفريق حتى لا نحبط اللاعبين ودعونا لهم وحضرت الجماهير بعشرات الآلاف وأظهروا وجه مصر الحضاري ،لكن اللعيبة خذلونا وكسفونا".

