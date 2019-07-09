» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل برقصات جريئة

متابعات-علا خطاب
شاركت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، متابعيها، وذلك بنشرها فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" من جزر البهاماس، حيث تقضي إجازتها، وهي تؤدي حركات راقصة واصفها البعض بـ"الجريئة".
وظهرت مايا في الفيديو وهي ترقص وتقوم بحركات مثيرة وجريئة، وعلقت على الفيديو بالقول: "حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه"، وأضافت: "أنا كنت ماشية بالـBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".
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حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه. أنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية انشالله تحبوا الفيديو ?? #MayaDiab #مايا_دياب #Dance #Bahamas #Fun #Travel #Freedom #Lemonade
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