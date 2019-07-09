تصريح مفاجئ لـ"حميدتي" عن تولي السلطة

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الحياة السياسية

حميدتي
حميدتي

متابعات - أمينة عبد العال

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السودان

المجلس العسكري

حميدتي

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" أنه لا يطمع في حكم السودان وأنه لا يرغب في استمرار حالة التوتر في البلاد.

وأضاف لقناة الحدث: «أنني لا أريد أن أصبح رئيسًا»، مضيفًا: «نشكر الوسطاء والأصدقاء على دورهم بالوصول إلى اتفاق، فهو مقبول لكل فئات الشعب وبنوده مرضية للسودانيين».

ولفت «حميدتي» إلى أنه لا خلاف بين «العسكري» و«الحرية والتغيير»، كاشفًا «أننا سنخفّض عدد أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي إلى 5».

ورأى أن «الغرض من الشائعات إخراج الدعم السريع من المشهد، لا ننكر الفوضى التي جرت بعد إنهاء الاعتصام، المسئول عن الفوضى هو من أمر بدخول القوات للاعتصام، ومن أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال، فقد ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد نتائج لجنة التحقيق، إذا اننا سنحاكم كل من يثبت تورطه من الدعم السريع في التجاوزات».


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