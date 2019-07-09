» شريف مدكور يدعو على "الشيوخ" بسبب تابوت امرأة مسيحية

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الإعلامي شريف مدكور
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عبر الإعلامي شريف مدكور عن انزعاجه الشديد من التعليقات التي وردت على صورة سيدة مسلمة تقرأ القرآن بجانب تابوت سيدة مسيحية.

وقال "مدكور" في بث مباشر عبر صفحته بـ"فيس بوك": "منهم لله الشيوخ اللي طلعوا في الفضائيات خلال الفترة الأخيرة، ولعبوا في عقول الناس وعلموا الناس الدين غلط لأن بكل بساطة الشيوخ دول اتربوا في دول ذات ثقافة مختلفه ومفيهاش غير دين واحد".

وأضاف: "فيه ناس مغيبة ومنهم شيوخ وفاهمين الدين الإسلامي غلط، والعالم بيقول علينا كلام مش كويس بسببهم وتسببوا في ارتفاع نسبة الإلحاد بسبب طريقة تفكيرهم وعليهم مراجعة نفسهم للحفاظ على صحيح الدين".

وأشار"مدكور"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترحم على جاره اليهودي الذي كان يلقي القمامة أمام منزله، وأن الإسلام أباح لنا الزواج من أهل الكتاب فمن الطبيعي أن نترحم عليهم ونحضر جنازته ونقدم له التهاني بالأعياد، مضيفًا: "أي شخص يتوفى سواء يهودي أو مسيحي أو ملحد أو بوذي هترحم عليه وهصلي عليه صلاة المسلمين".

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