» فنانة شهيرة تبكي بعد تشوه وجهها بسبب عملية تجميل فاشلة

أحمد عادل شعبان
بكت الفنانة مها المصري أثناء حديثها عن عمليات التجميل التي تسببت في تشوه ملامحها خلال الأعوام الماضية.
وقالت في لقاء مع برنامج "مع أو ضد" : "فكرت في اعتزال الفن أكثر من مرة بسبب انتقادات الجمهور التي تعرضت لها بعد تشوه وجهي بسبب عمليات التجميل".
وأضافت: ""كنت اتضايق وأقول غريبة الناس.. مبيحسوش بالواحد بيمر بإيه وده أصلا أمر ملكش علاقة بيه لأنه أمر شخصي".
وتابعت: "اللي بيؤلمني إنهم حصروا تاريخي كله في العمليات الفاشلة دي " .. مضيفة: ""الناس اللي بتكتب بشكل سيء دي ناس مريضة، لأن لازم الواحد يحب اللي حواليه عشان يحب حاله".
و وجهت رسالة للجيل الجديد من الفنانات الشابات، مطالبة إياهن بعدم محاولة تغيير شكلهن أو إجراء عمليات تجميل، بل يجب أن يحببن أشكالهن باختلافها وتنوعها.
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