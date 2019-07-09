» فنان شهير يكشف سبب بكاءه بعد فضيحة مصر بأمم إفريقيا

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن استيائه من توديع منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف في دور الـ 16.



وقال عبد الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بكيت بعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، حزنا على الجمهور»، مضيفاً: «البطولة لم تنته بعد، فيجب أن نختتمها بنجاح، كما حدث في الافتتاح»، مطالبا بتخفيض سعر تذاكر نهائي الأمم الأفريقية، لحث الجمهور على الحضور.

