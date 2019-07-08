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متحدث النواب: "هؤلاء يتحملون مسئولية فشل منظومة الكرة المصرية"

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صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر
صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، والمتحدث باسم ائتلاف دعم مصر

المصريون ـ متابعات

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تحدث الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن خروج مصر من الدور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية.
وقال حسب الله خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أحمل مسؤولية فشل منظومة الكرة المصري لاتحاد الكرة، والجمعية العمومية التي اختارتهم»، مضيفاً: «الجماهير كانت ترغب في رؤية روح في الملعب، حتى ولو خرج المنتخب قبل نهائي البطولة».
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: «الأمر لن يتوقف على استقالة فقط، حيث سيتم التحقيق في مخالفات إدارية ومالية، ولن يتم السماح بالخروج الآمن لأي شخص».
وأكد أن المؤسسات الوطنية، لعبت دورا كبيرا في نجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية، معلقاً «مجلس اتحاد الكرة كان ضيوف شرف».



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