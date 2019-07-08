برلماني يطالب بمحاكمة أعضاء اتحاد الكرة بشكل علني

08 يوليه 2019 - 11:10 م

هاجم محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب، أعضاء اتحاد الكرة المستقيلين، عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية، بهزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف.



وقال «عامر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «قرار استقالة اتحاد الكرة تأخر عاماً، حيث طالبت باستقالتهم بعد خروجنا من المونديال، وارتكاب أفعال مشينة في حق مصر»، مضيفًا: «منظومة الكرة بمصر فاسدة، كيف يتعاقد اتحاد الكرة مع مدير فني متهم بالتلاعب في النتائج، ويمنحه أعلى راتب بأفريقيا».



وأكد عضو مجلس النواب، أن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم السابق، تدخل في اختيار لاعبي المنتخب، قائلاً: «أبو ريدة هو اللي كان بيختار اللاعبين مش أجيري، واتحاد الكرة ارتكب جميع المخالفات، ويجب محاكمتهم بشكل علني».



وتابع: «تم تهديدي باستبعاد سموحة إلى دوري الدرجة الثانية، بعد مهاجمة الاتحاد»، معلقاً: «الاتحاد ارتكب جريمة متكاملة الأركان، نحن أمام فضيحة القرن 21».



وانتقد أسلوب اختيار لاعبي المنتخب، قائلاً: «لماذا تم اختيار 4 لاعبين يبلغون 34 عاماً، فضلا عن إشراك أحمد حسن كوكا، الذي لم يحرز هدفا منذ عامين».

