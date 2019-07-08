أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير باتحاد الكرة

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طالب الإعلامي أحمد موسى، الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، بالتعبير عن الرأي العام، خلال الانتخابات المقبلة للجبلاية، محذرًا من إعادة ترشح الأعضاء السابقين.
وأضاف «موسى»، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تخيل أن أعضاء الاتحاد ممكن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى، خلال الانتخابات المقبلة، ويبقى ولا كأننا عملنا حاجة». 
وتابع: «المرة دي غير كأس العالم، الوضع مختلف الآن، فمصر هي المسؤولة عن تنظيم البطولة، وما حدث لن يمر بسهولة». 
وأكد «موسى» حدوث تضارب مصالح في عمل أعضاء اتحاد الكرة المستقلين، معلقاً: «بالفم المليان هناك تضارب مصالح خاصة، والجهات المسؤولة هي المعنية بتحديدها»، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المحامين تقدموا ببلاغات ضد أعضاء اتحاد الكرة.


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