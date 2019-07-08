» حقيقة تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة عن الاستقالة

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كشف اللواء ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، عن تفاصيل مهام وظيفته عقب استقالة جميع أعضاء الجبلاية.
وقال سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، تنص على تعيين المدير التنفيذي للاتحاد المحلي، بمنصب الرئيس حال استقالة المجلس»، مضيفاً: «لن يدير الكرة بمصر في المرحلة المقبلة، إلا شخصيات أصحاب خبرة بعيدا عن المصالح الشخصية لأي طرف».
ونفى سويلم ما تردد حول تراجع بعض أعضاء اتحاد الكرة في الاستقالة، قائلاً: «بمجرد إعلان هاني أبوريدة استقالته، تقدم جميع الأعضاء باستقالتهم دون تراجع، حيث كان لا بد من إنهاء بعض الإجراءات بمقر الجبلاية».
واستطرد: «مجدي عبد الغني، آخر الأعضاء الذين أنهوا الإجراءات القانونية للاستقالة بتراضي تام».
وتابع القائم بأعمال رئيس الاتحاد: «هناك غضب بالبرلمان، تجاه مجلس اتحاد الكرة، وطالبت الأعضاء بعدم مجاملتي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين».


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