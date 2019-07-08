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ترامب: السفير البريطاني "ليس محبوبًا" ولن نتعامل معه

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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ترامب يهاجم زوجة الأمير هاري بسبب هذا الأمر

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن إدارته لن تتعامل مع السفير البريطاني في واشنطن كيم داروتش، بعد تسريبات دبلوماسية أشارت إلى أنه وجه اتهامات للإدارة الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لقد كنت أنتقد بشدة الطريقة التي تعاملت بها المملكة المتحدة ورئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)".
وأضاف "يا لها من فوضى خلقتها هي (ماي) وممثليها، أخبرتها كيف ينبغي القيام بذلك، لكنها قررت أن تمضي في طريق آخر".
وتابع ترامب: "لا أعرف السفير (البريطاني)، لكنه ليس محبوبًا أو معروفًا داخل الولايات المتحدة، لن نتعامل معه بعد الآن، الأخبار الجيدة للمملكة المتحدة الرائعة هي أنه سيكون لديهم رئيس وزراء جديد قريبًا".
والسبت، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، مراسلات دبلوماسية سرية مسربة بطريقة غير معروفة، وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لموقع "سي إن إن" الأمريكي.
وبدأت الخارجية البريطانية، الأحد، تحقيقًا في تسريب المراسلات التي بعثها سفير لندن في واشنطن لحكومته، وصف فيها ترامب بـ"عديم الكفاءة"، وأنه "غير مؤهل"، وتوقع نهاية "مخزية" لولايته، مرجحًا إعادة انتخابه رغم ذلك. 

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