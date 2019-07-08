الحوثيون يتحدثون عن استهداف مطار "أبها" السعودي

08 يوليه 2019 - 11:10 م

أعلن متحدث عسكري حوثي، مساء الإثنين، عن استهداف مواقع بمطار أبها، جنوبي السعودية، وتعطيل الحركة الملاحية به.



فيما تحدث إعلام سعودي شبه رسمي، عن استمرار حركة الملاحية بعد اعتراض "ما يعتقد أنه استهداف بطائرة مسيرة حوثية".

ونقلت فضائية المسيرة التابعة للحوثيين عن متحدث عسكري، لم تسمه، أنه "تم استهداف مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى بمطار أبها بضربات سلاح الجو المسير".

وتحدثت عن "تعطل في حركة الملاحة الجوية بعد عملية استهداف مطار أبها الدولي.

في المقابل، أكدت فضائية العربية السعودية، في نبأ عاجل "استمرار الحركة الجوية في مطار أبها بعد اعتراض ما يعتقد أنها طائرة مسيرة للحوثيين".

ولم يعلن التحالف العربي في اليمن، عن تفاصيل ذلك الاستهداف حتى الساعة 20: 30 ت.غ.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن، وخاصة مطار أبها، كان أحدثها أمس الأول السبت.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدد من محافظات البلاد.

