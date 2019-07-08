  • الثلاثاء 09 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة مدوية بشأن مجلس اتحاد الكرة السابق

أرشيفية

«الحمامات البلدى» فى الأرياف تهدد خزان المياه الجوفية

برلمان

منع هؤلاء من الالتحاق بنقابة المحامين

إيمي سالم

ظهور جرئ لفنانة شهيرة بعد طلاقها للمرة الثالثة بأيام

أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار

محرر المصريون مع جمال بلماضي

مدرب الجزائر لـ«المصريون»: لن نتنازل عن اللقب (حوار)

البرلمان

جدل كبير بسبب «رفع سن المعاش لـ65»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"

«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"

أوبر

بعد زيادة الوقود.. «أوبر» تعلن رفع أسعارها

روسيا تبدأ حظر الرحلات الجوية مع جورجيا

عرب وعالم

روسيا
روسيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الارصاد: هذا موعد انكسار الموجه الحارة

#

روسيا تبلغ "أردوغان" قلقها من استهداف قواتها في سوريا

#

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد بداية من غد

#

تحذيرات من الأرصاد الجوية من هذا الأمر

دخل حظر فرضه الكرملين على الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا حيز التنفيذ، الإثنين، في وقت تشهد العلاقات المتوترة بين البلدين مزيدا من التدهور.
وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الأمريكية، أثر حظر الطيران على عشرات الرحلات الجوية التي تديرها 6 شركات طيران روسية، وشركة طيران جورجية واحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فرض الحظر في أعقاب موجة من الاحتجاجات المناهضة لروسيا في العاصمة الجورجية، أثارها ظهور مشرع روسي في البرلمان الجورجي.
ولفتت الوكالة إلى أن المشرعين الروس درسوا فرض مزيد من القيود بعد إهانة مذيع تلفزيون جورجي، الرئيس بوتين ووالديه.
وتصاعدت التوترات، الإثنين، بعد أن أطلق مذيع على محطة "روستافي 2" التلفزيونية الموالية للمعارضة في جورجيا مجموعة من الألفاظ النابية عن بوتين ووالديه في بث مباشر.
وندد مسؤولون جورجيون بسرعة بهذه الواقعة، ووصفوها بأنها محاولة أخرى من جانب المعارضة لتعميق الخلاف مع موسكو.
وانتقدت الخارجية الروسية واقعة المذيع التلفزيوني، ووصفتها بأنها دليل على "رهاب الخوف الجامح"، وصاغ بعض المشرعين الروس عقوبات جديدة ضد تبليسي.
وقال رئيس مجلس الدوما (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، إن المشرعين سيطلبون من الحكومة حظر استيراد النبيذ الجورجي والمياه المعدنية ووقف تحويل الأموال من الجورجيين الذين يعيشون في روسيا.
وأضاف فولودين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي: "يجب أن يفكروا مرتين قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد الاتحاد الروسي".
واحتشد آلاف المتظاهرين حول البرلمان الجورجي الشهر الماضي، للاحتجاج على ما اعتبروه موقف الحكومة الجورجية "المؤيد لروسيا".
وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان، وأدت الاشتباكات إلى إصابة 240 شخصا بجروح. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حتّى أموال الزكوات.. سرقوها (20)

محمود سلطان

الدموع لا تغسل الفشل

فراج إسماعيل

إسرائيل .. هل نقول وداعًا!

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس مدغشقر وزوجته يخطفان الأضواء بـ"كان 2019"
» واشنطن.. الأمطار تقطع الطرق وتغمر طابقا سفليا بالبيت الأبيض
» فضيحة جنسية لسفير الفاتيكان في فرنسا
» «حميدتي»: لا أسعى لرئاسة السودان
» السجن عامًا لرجل أعمال سعودي في مصر
» الصحة تمنح "كارت التعافي" للمعالجين من فيروس سى
» كوت ديفوار تضرب موعدًا مع الجزائر بأمم إفريقيا
» مقتل 3 مسلحين وضبط أسلحة لداعش بالعراق
» حياة الملايين فى خطر بسبب تناول الغذاء المروى بمياه مخلوطة بصرف صحى
» انهيار صومعة قمح بالمنيا
» «ثروت سويلم» رئيسا مؤقتًا لاتحاد الكرة

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"
بالأرقام.. بذخ خليجي في مصايف الغرب
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة